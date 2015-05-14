Гімнастика для очей поліпшить зір

1. Шість разів якомога повільніше рухай очима вгору-вниз; тепер 6 разів поведи очима зліва направо. Намагайся розглядати предмети, що потрапляють на лінію твого погляду.

2. Закрий очі, глибоко дихай. Одночасно сильно, до розігріву, потри долоні один об одного, потім приклади гарячі долоні до очей і повільно рахуй до десяти.

3. Обертай зіницями по колу: 4 оберти за годинниковою стрілкою, 4 — назад. Роби це повільно, розглядаючи потрапляють в поле зору предмети.

4. Витягни руку перед собою, вистав вгору великий палець і дивись на ніготь. Тепер 10 разів, не поспішаючи, наблизився руку до носа і знову видали — стежачи, не відриваючись, за переміщеннями нігтя в просторі.

5. Насамкінець міцно стисни повіки і жмурься так 5 — 6 секунд. Потім різко розплющ очі. Повтори вправу 10 разів.