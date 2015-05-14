На лікування до Греції відправлять 7 поранених в АТО військовослужбовців

Сьогодні до Греції буде відправлено сім військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Сьогодні, 14 травня, з аеропорту «Бориспіль» до Афін вирушить літак із сімома українськими військовослужбовцями на борту, вони прямують на лікування до медичних установ Греції. Серед них чотири військовослужбовці Національної гвардії України, які отримали тяжкі травми та поранення, виконуючи завдання під Волновахою»,- сказав Лисенко.