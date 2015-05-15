Швеція виділить на оснащення дніпропетровської лікарні близько 120 тис. доларів

Швеція виділить на технічне дооснащення лікарні в Дніпропетровську близько 120 тис. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат під час брифінгу в Харкові.

«Минулого тижня наш уряд ухвалив рішення дати фінансовий ресурс для лікарні в Дніпропетровську, яка приймає поранених військових та цивільних громадян. Це буде не дуже велика сума. Це буде 100 млн шведських крон. Але це символічно і показує солідарність з Україною в такий важкий час”, - сказав Бекерат, зазначивши, що ця сума в еквіваленті становить близько 120 тис. доларів.

Він також зауважив, що Швеція вивчає можливість допомогти Україні проводити реформи в секторі безпеки, а також в галузі медичного навчання військовослужбовців Збройних сил України.