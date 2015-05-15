За добу в зоні АТО отримали поранення 2 українських військових
13:24, 15 травня 2015Країна
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Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві
За добу в зоні АТО отримали поранення 2 українських військових / Фото: УНІАН
За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, але двоє бійців отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, двоє бійців отримали поранення.
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