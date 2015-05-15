Продукти, корисні для гіпертоніків

Раціональне харчування, побудоване на заповідях правильного харчування, передбачає не лише повноцінність раціону (присутність всіх життєво важливих елементів в необхідній кількості для нормальної життєдіяльності), його збалансованість (оптимальне співвідношення нормованих показників раціону, наприклад, по мінералах, протеїну, цукру і так далі), але також і придатність продуктів при тому чи іншому недугу. Нижче ми поговоримо про продукти, які будуть прийнятні для людей з високим тиском, пише pharmasvit.com.

Сир. Природно, що інтерес представляє знежирений сир. Такий продукт незамінний в плані поповнення нестачі таких мінералів, як кальцій, магній, калій. Мінімальна добова норма – 100 г.

Червоний перець. Багатий вітаміном С, потреба якого задовольняється двома свіжими перцями. Рекомендований людям, які страждають гіпертонією.

Лосось. Ця риба повинна обов'язково бути в раціоні, бо в її складі присутні омега-3 жирні кислоти. Такий продукт незамінний при високому тиску. Як мінімум балуйте себе цією рибою раз на два дні. Мінімальна норма – 150 г.

Вівсянка. Незамінні ранкові ласощі. За результатами багатьох досліджень встановлено, що вівсяна каша є багатим джерелом селену, клітковини. Нагадаємо, що селен – це мікроелемент, який надмірно важливий для нашого зору, м'язів та інших органів, систем.

Гарбузове насіння. Забезпечить цинком, мінімізує ймовірність інфаркту. Рекомендована добова норма – 20 г.

Молоко. Буде корисним, якщо дозволить ШКТ. Природно, що інтерес представляє тільки знежирене, збагачене калієм, кальцієм, магнієм, вітамінами молоко. Медики рекомендують гипертонікам на добу випивати як мінімум три склянки.

Мигдаль. Ці ласощі багаті на моножири. Крім усього іншого мигдаль є ефективним засобом проти холестерину, багатим джерелом калію, магнію, вітаміну Е. Всі перераховані елементи нормалізують тиск.

Зелений чай. Щоденне споживання цього напою дозволить організму позбавитися від холестеринових пробок, він багатий антиоксидантами, позитивно асоціюється з молодістю.