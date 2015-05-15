Йога допоможе у лікуванні остеопорозу

При цьому захворюванні рекомендуються всі йогівські пози (асани), що виконуються стоячи. Це зовсім нескладні вправи, але при їх виконанні потрібно ретельно дотримуватися всіх рекомендацій. Дуже важливо напружувати саме зазначені групи м'язів.

Список асан, рекомендованих для лікування захворювань хребта:

-Поза Гори (тадасана), поза Дерева (врикшасана), Поза воїна (вирабхадрасана), поза Місяця (ардхачандрасана), стійка на голові, поза свічки, поза палиці, поза корови, поза собаки, проста поза Кобри.

У класичній йозі відомо близько двох сотень поз, кожна з яких дуже корисна для хребта та суглобів. Тим не менш, не слід намагатися робити усі асани підряд, потрібно вибрати кілька найбільш зручних і корисних.

Виконувати вправи слід щодня, проміжок навіть у пару тижнів позначається на стані спини – вона знову починає боліти.