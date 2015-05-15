Препарати проти депресії активізують нейрогенез

Наприклад, деякі попередні дослідження показують, що тривала терапія подібними препаратами активує нейрогенез – утворення нових нейронів – в зубчастій ділянці гіпокампу (що відповідає за функцію пам'яті), пише med2.ru. Інші дослідження показали, що прийом антидепресантів привів до незначних змін нейрогенеза в субвентрикулярній зоні.

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Автори останньої роботи на цю тему вже раніше провели значну кількість інших досліджень щодо впливу антидепресантів на функції головного мозку. І, щоб краще зрозуміти імовірні наслідки застосування одного з них, прозака (флуоксетину), поставили серію експериментів на дорослих мишах, які отримували цей препарат. Як виявилося, він допомагає відновитися нейронам та поліпшує деякі психічні функції.

Поширені побічні ефекти лікування за допомогою серотонінергічних антидепресантів - занепокоєння, напади паніки, безсоння, дратівливість, спалахи гніву або імпульсивність. Інші побічні ефекти, пов'язані з таким лікуванням, наприклад, напади агресії, насильства і психозу можливо пов'язані з тим же механізмом, що і позитивні побічні ефекти антидепресантів.

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Ознаки депресії, при яких призначають прийом антидепресантів: сум, пригнічений настрій, втрата інтересу до життя, коливання ваги, втома, хронічне відчуття провини, труднощі з концентрацією уваги, психомоторне збудження або загальмованість, а також постійні думки про смерть.