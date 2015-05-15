Вакцину БЦЖ буде доставлено у регіони до кінця травня - МОЗ

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Перегінець сьогодні під час прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

«Паралельно ми збираємо інформацію з регіонів про їх потребу у лікарських засобах і медичних препаратах, а також проводимо переговори з виробниками, щоб саме вони, а не посередники, брали участь у тендерах», - сказав він.

Читайте такожДержслужба з лікарських засобів відновила роботу - МОЗ

Відносно організації закупівель через міжнародні організації Перегінець зазначив, що МОЗ вже направив офіційні листи у всі міжнародні організації, які є визначеними у законодавстві і отримали попередню інформацію щодо можливості закупівель. Проте, за його словами, через забюрократизованість усіх процедур цей процес не є оперативним. «Кожна міжнародна організація має свої вимоги, запити і формат співпраці, Україна – має свої, а тому провести міжнародні закупівлі так швидко неможливо. Для прискорення і систематизації процесу МОЗ напрацьовує нормативну базу», - зауважив заступник міністра.

Окремо Перегінець наголосив на діях МОЗ щодо забезпечення нагальної потреби в ліках по тих програмах, де ситуація критична. «Завдячуючи перемовинам з окремими міжнародними організаціями та виробниками, ми отримуємо ці ліки в якості гуманітарної допомоги, - зазначив він. - Зокрема, минулого тижня Україна отримала перший транш – вакцини проти поліомієліту через ЮНІСЕФ за кошти уряду Канади. Також гуманітарна допомога – препарати для лікування онкогематологічних хворих – надійшла і від фармацевтичної компанії «Новартіс»: 3 тис. упаковок препарату «Глівек» та 13 тис. 300 упаковок препарату «Тасигна» на суму понад 400 млн грн, що допоможе задовольнити потреби хворих на 4-7 місяців. На сьогодні препарати уже доставлено в Україну і з наступного тижня здійснюватимуться їх поставки до регіонів», - відзначив Перегінець.

Окрім того, за його словами, МОЗ постійно веде переговори із постачальниками ліків по закупівлях минулого року. Так, до кінця травня відбудеться поставка вакцин БЦЖ, сказав він.

«Ми провели велику роботу за короткий період часу для того, щоб закупівлі цього року відбулися максимально ефективно й оперативно, виходячи з тих даних, які мали на старті. Ми також працюємо над тим, щоб у майбутньому процес закупівель відбувався максимально ефективно, прозоро і своєчасно», - запевнив Перегінець.