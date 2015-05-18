Чим корисне авокадо
Плоди авокадо багаті поліненасиченими жирними кислотами, вітамінами А, В2, Д, Е, РР.
Крім того, авокадо входять природні гормони фітостероли, хлорофіл, лецитин та інші. Вони володіють особливою біологічною активністю, подовжують молодість.
Зрілі плоди авокадо багаті ненасиченими жирними кислотами. А як стверджують учені, саме їх нестача - одна з основних причин порушення холестеринового обміну і розвитку атеросклерозу. Крім того, авокадо багате на калій, який регулює водно-сольовий обмін і так само важливий для роботи серця. Плоди авокадо знижують артеріальний тиск.
В цьому екзотичному овочі багато вітамінів А і С, рослинних білків і жирів, від яких залежать пружність і еластичність шкіри.
Клітковина авокадо оздоровить мікрофлору кишечника, покращує перистальтику і запобігає запорам, особливо в складі лікувального фруктового джему. Розмочіть по 30 г інжиру, кураги і чорносливу без кісточок, проверніть через м'ясорубку. Отриману масу змішайте з 30 г подрібненого авокадо, додайте столову ложку меду. Для профілактики приймайте по столовій ложці перед сном, а як ліки - 3 рази в день після їжі. Зберігайте джем в холодильнику в скляній банці з кришкою.
Авокадо містить залізо і мідь, які запобігають розвитку анемії (недокрів'я).
При стресі організм страждає від нестачі калію. Авокадо поповнить його дефіцит.