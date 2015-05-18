Чим корисне авокадо

Крім того, авокадо входять природні гормони фітостероли, хлорофіл, лецитин та інші. Вони володіють особливою біологічною активністю, подовжують молодість.

Зрілі плоди авокадо багаті ненасиченими жирними кислотами. А як стверджують учені, саме їх нестача - одна з основних причин порушення холестеринового обміну і розвитку атеросклерозу. Крім того, авокадо багате на калій, який регулює водно-сольовий обмін і так само важливий для роботи серця. Плоди авокадо знижують артеріальний тиск.

В цьому екзотичному овочі багато вітамінів А і С, рослинних білків і жирів, від яких залежать пружність і еластичність шкіри.

Клітковина авокадо оздоровить мікрофлору кишечника, покращує перистальтику і запобігає запорам, особливо в складі лікувального фруктового джему. Розмочіть по 30 г інжиру, кураги і чорносливу без кісточок, проверніть через м'ясорубку. Отриману масу змішайте з 30 г подрібненого авокадо, додайте столову ложку меду. Для профілактики приймайте по столовій ложці перед сном, а як ліки - 3 рази в день після їжі. Зберігайте джем в холодильнику в скляній банці з кришкою.

Авокадо містить залізо і мідь, які запобігають розвитку анемії (недокрів'я).

При стресі організм страждає від нестачі калію. Авокадо поповнить його дефіцит.