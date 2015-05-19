Міноборони просить НАТО допомогти з обладнанням реабілітаційних відділень для бійців АТО

Міністерство оборони України проводить переговори з логістичними структурами НАТО щодо надання допомоги в обладнанні сучасним устаткуванням новостворених відділень медичної реабілітації у Львівському та Ірпінському військово-медичних клінічних центрах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міноборони полковник Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

За її словами, питання медичної та психологічної реабілітації військовослужбовців, учасників АТО, залишаються на контролі керівництва Міноборони.

«На даний час для проведення медичної реабілітації створено 2 реабілітаційних відділення у Львівському та Ірпінському військово-медичних клінічних центрах. Проводяться переговори з логістичними структурами НАТО щодо допомоги в обладнанні цих відділень сучасним реабілітаційним устаткуванням», - зазначила Кушнір.

Крім того, додала вона, реабілітаційні заходи проводяться у військових санаторіях «Трускавецький», «Пуща-Водиця». Створено центр реабілітації на базі Центрального військово-клінічного санаторію «Хмільник».

Також допомогу в лікуванні українських військовослужбовців запропонували 11 країн-членів НАТО, а також Ізраїль, сказала речник.