Близько 1,8 тис. бійців АТО проходять психологічну реабілітацію у військово-медичних закладах

Близько 1,8 тис. бійців АТО проходять психологічну реабілітацію у профільних центрах на базі військових госпіталів для ветеранів Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України полковник Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

«На даний час у ЗСУ проводяться заходи із формування психологічної служби, яка займатиметься психологічною підготовкою та реабілітацією військовослужбовців, залучених до проведення АТО», - зазначила вона.

За словами Кушнір, на базі 29 госпіталів для ветеранів Другої світової війни створені центри для проведення психологічної реабілітації військових, які брали участь в проведені АТО. На сьогодні психологічну реабілітацію в цих закладах проходять близько 1,8 тис. військових ЗСУ.

Також речник Міноборони додала, що за кордоном на сьогодні проходять лікування 40 українських військовослужбовців. Всього ж реабілітацію за кордоном пройшли вже 108 українських військових.