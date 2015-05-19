Депутати вимагають звіту міністра охорони здоров'я у ВР
10:59, 19 травня 2015Країна
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“Ми вимагаємо звіту міністра охорони здоров'я щодо тієї політики, яка сьогодні відбувається в галузі охорони здоров'я. Розвал відбувається, нічого не змінюється”
Олександр Квіташвілі / Фото: УНІАН
Співголова депутатської групи “Відродження” Віктор Бондар вимагає звіту міністра охорони здоров'я у парламенті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Бондар сказав під час виступу в парламенті.
“Ми вимагаємо звіту міністра охорони здоров'я щодо тієї політики, яка сьогодні відбувається в галузі охорони здоров'я. Розвал відбувається, нічого не змінюється”, - сказав він.
Крім того, Бондар наголосив на необхідності розгляду закону про парламентську опозицію.
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