Під час обстрілу бойовиками села Піски поранено двох мирних жителів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУМВС України в Донецькій області.

«Сьогодні близько 1.00 під час артилерійського обстрілу бойовиками с. Піски Ясинуватського району тілесні ушкодження отримали двоє пенсіонерів - чоловік і дружина. З осколковими пораненнями постраждалі доставлені до лікарні м. Селидове», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 7.00 до Селидівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них госпіталізовані мешканці с. Піски Ясинуватського району, 1956 народження, пенсіонери. У чоловіка - осколкові поранення грудної клітини й гомілки, його дружина поранена у плече та стегно.

Встановлено, що подружжя було поранено під час артилерійського обстрілу близько години ночі в приватному будинку за місцем проживання на вул. Олімпійській.

Слідчим відділом Селидівського МВ відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.15, п. 5 ч.2 ст.115 «Замах на вчинення умисного вбивства» Кримінального кодексу України.