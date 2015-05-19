За добу на Донбасі поранено десять військовослужбовців
13:52, 19 травня 2015Країна
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Повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві
Транспортування пораненого / Фото: УНІАН
За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців не було, 10 бійців отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, 10 бійців отримали поранення.
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