За добу на Донбасі поранено десять військовослужбовців

За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців не було, 10 бійців отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, 10 бійців отримали поранення.