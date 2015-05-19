На посаду голови Держлікслужби претендують понад 30 осіб
Завершено відбір претендентів на посаду Голови Держлікслужби України
Як повідомили УНІАН у МОЗ, вчора - 18 травня - закінчився термін подачі резюме претендентів на посаду Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Свої резюме подали 31 претендент.
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Про час та місце співбесіди з кандидатами буде повідомлено індивідуально за тими засобами зв'язку, що вказані в резюме.
На співбесіду претендентам необхідно підготувати короткий опис стратегії розвитку Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Нагадаємо, що МОЗ України ініціював відкритий відбір на посаду Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Всі претенденти мали змогу надіслати свої резюме на електронну пошту до 18 травня 2015 р.
За результатами індивідуальної співбесіди з Міністром охорони здоров'я України буде визначено фіналіста, кандидатуру якого буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.