Корисні властивості води з лимоном

Як приготувати лимонну воду? Візьміть склянку теплої питної води. Вичавіть в нього половину лимона або лайма (краще і швидше використовувати соковижималку). Вживайте вранці натщесерце без додавання цукру та інших компонентів.

1. Завдяки наявності таких мікроелементів, як кальцій, магній і калій, вода з лимонним соком зволожує шкіру і захищає тіло від зневоднення.

2. Тепла вода з лимоном стимулює секрецію шлункового соку і поліпшує обмін речовин.

3. Щоденне вживання теплої води з соком лимона стимулює роботу печінки, яка виводить токсини і шлаки з організму.

4. Лимон є потужним антиоксидантом, допомагає не тільки запобігти старінню організму, але і зміцнити імунітет.

5. Завдяки високому вмісту калію, лимон зміцнює нервову систему, знижує рівень тривожності і допомагає боротися зі стресом.

6. Вода з лимоном очищає кров, кровоносні судини і артерії.

7. Питна вода із соком лимона не тільки олужнює організм, але і допомагає підвищити рівень рН-балансу. Чим вище показник рН в організмі, тим більше опірність вірусним та інфекційним захворюванням.

8. Завдяки високому вмісту вітаміну С, вода з лимоном омолоджує шкіру, роблячи її пружною і еластичною.

9. Щоденне вживання води з лимоном допомагає розчинити камені в підшлунковій залозі, нирках, жовчному міхурі.

10. Вода з лимонним соком знімає зубний біль і запалення ясен.