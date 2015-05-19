Зміни до закону України про охорону здоров'я відправили на доопрацювання

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 345 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим депутати не змогли ухвалити законопроект у першому читанні та повернутися до голосування за нього. Крім того, під час розгляду лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк наголосив на необхідності реформи медичної галузі

Читайте такожДепутати вимагають звіту міністра охорони здоров'я у ВР

Як зазначається у пояснювальній записці, проект закону передбачає впровадження механізму взаємовідносин між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, з органами місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення безоплатної медичної допомоги.

Суть та зміст механізму полягає у тому, що орган місцевого самоврядування за рахунок власних доходів місцевого бюджету забезпечує часткове фінансування (50%) безоплатної медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування.

Читайте такожКвіташвілі запрошує на роботу в МОЗ "правильних" людей

Дане фінансування здійснюється на підставі прийнятої бюджетної програми.

Програма є підставою для укладення договору між органом місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я. Договір встановлює гарантію державного співфінансування (50%) безоплатної медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування на території конкретної території (міста, району).