Чи поліпшить здоров’я українських дітей закон про фізичне виховання

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 246 народних депутатів із 331 зареєстрованого у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (№ 76-VІІІ від 28 грудня 2014 року).

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Зазначеним законом запроваджена плата за навчання дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах; скасована обов’язковість передбачення посад фахівців з фізичної культури у дошкільних та інших навчальних закладах; скорочена мінімальна кількість уроків з фізичної культури у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з трьох до двох на тиждень; скасована норма щодо заборони скорочення існуючої мережі державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту.

"Вищезазначені законодавчі зміни можуть призвести до суттєвого відтоку дітей з дитячо-юнацьких спортивних шкіл, погіршення якості фізичного виховання дітей у навчальних закладах, та, як наслідок, негативного впливу на їх здоров’я", - говориться у пояснювальній записці.

Зазначається, що законопроект розроблено для недопущення відповідних негативних наслідків, і з метою покращення здоров’я українських дітей та посилення обороноздатності України.

Так, у Законі України "Про фізичну культуру і спорт" вилучено положення щодо того, що порядок та розмір плати за навчання у дитячо-юнацьких спортивних школах встановлюються Кабінетом міністрів України. А також щодо того, що діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування навчаються у дитячо-юнацьких спортивних школах безоплатно.

Встановлюється, що у дошкільних та інших навчальних закладах обов'язково передбачаються посади фахівців з фізичної культури.

У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах уроки з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох (раніше - двох) разів на тиждень.

Також встановлюється, що існуюча мережа державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту не може бути скорочена без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

Крім того, у Законі України "Про позашкільну освіту" визначається, що порядок встановлення розміру плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) (раніше - та у дитячо-юнацьких спортивних школах) визначається Кабінетом міністрів України.