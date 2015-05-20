Три основні симптоми інсульту

Внаслідок інсульту серйозно порушується робота мозку хворого, якщо людям, які знаходяться поряд, не вдалося вчасно розпізнати ознаки інсульту.

Лікарі підкреслюють, що будь-хто може розпізнати симптоми інсульту, задавши потерпілому три прості запитання:

Попросіть постраждалого ПОСМІХНУТИСЯ.

Попросіть його ЗАГОВОРИТИ. Попросіть вимовити просте речення. Зв'язно. Наприклад: "За вікном світить сонце".

Попросіть його ПІДНЯТИ обидві руки.

Ще один спосіб розпізнати інсульт: попросіть потерпілого висунути язик. І якщо язик кривий або неправильної форми, западає на той чи той бік - це теж ознака інсульту.

Якщо у потерпілого проблема з якимось із цих завдань, негайно викликайте швидку і опишіть симптоми медикам.

Також є ще кілька симптомів: раптова слабкість, потемніння в очах або зниження гостроти зору на одне око, нездатність розуміти мову, раптовий сильний головний біль, який може супроводжуватися нудотою і блювотою, порушення орієнтації у просторі, втрата стійкості та свідомості.