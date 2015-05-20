Три основні симптоми інсульту
Пересічній людині, далекій від медицини, важко розпізнати симптоми інсульту, а це часто призводить до трагедії.
Внаслідок інсульту серйозно порушується робота мозку хворого, якщо людям, які знаходяться поряд, не вдалося вчасно розпізнати ознаки інсульту.
Лікарі підкреслюють, що будь-хто може розпізнати симптоми інсульту, задавши потерпілому три прості запитання:
Попросіть постраждалого ПОСМІХНУТИСЯ.
Попросіть його ЗАГОВОРИТИ. Попросіть вимовити просте речення. Зв'язно. Наприклад: "За вікном світить сонце".
Попросіть його ПІДНЯТИ обидві руки.
Ще один спосіб розпізнати інсульт: попросіть потерпілого висунути язик. І якщо язик кривий або неправильної форми, западає на той чи той бік - це теж ознака інсульту.
Якщо у потерпілого проблема з якимось із цих завдань, негайно викликайте швидку і опишіть симптоми медикам.
Також є ще кілька симптомів: раптова слабкість, потемніння в очах або зниження гостроти зору на одне око, нездатність розуміти мову, раптовий сильний головний біль, який може супроводжуватися нудотою і блювотою, порушення орієнтації у просторі, втрата стійкості та свідомості.