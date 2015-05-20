Інваліди матимуть право на пільговий проїзд - Яценюк

«Пенсіонери, інваліди та інші категорії пільговиків мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, - сказав Яценюк. – Кабмін виділив 1,9 млрд грн на забезпечення пільгового проїзду в усіх регіонах».

При цьому Яценюк зазначив, що питання пільгового проїзду пенсіонерів та інвалідів у метро Києва, Харкова і Дніпропетровська мають бути вирішені на рівні міських адміністрацій цих міст.