Інваліди матимуть право на пільговий проїзд - Яценюк
13:35, 20 травня 2015Країна
538
Кабінет міністрів України виділив 1,9 млрд грн на пільговий проїзд пенсіонерів та інвалідів у громадському транспорті в усіх регіонах країни, сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
REUTERS
«Пенсіонери, інваліди та інші категорії пільговиків мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, - сказав Яценюк. – Кабмін виділив 1,9 млрд грн на забезпечення пільгового проїзду в усіх регіонах».
При цьому Яценюк зазначив, що питання пільгового проїзду пенсіонерів та інвалідів у метро Києва, Харкова і Дніпропетровська мають бути вирішені на рівні міських адміністрацій цих міст.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter