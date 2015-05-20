Медичним працівникам платитимуть надбавки за вислугу років

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів.

Читайте такожЗміни до закону України про охорону здоров'я відправили на доопрацювання

Даним проектом пропонується внести зміни до статті 77 Закону “Основи законодавства України про охорону здоров’я“, яким передбачається надати право працівникам сфери охорони здоров’я на отримання надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки – 10%; понад 10 років – 20%; понад 20 років – 30%; на щорічну грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків; на виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки; на одержання доплати в розмірі 25% щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах, підприємствах, організаціях охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.