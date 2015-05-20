За добу в зоні АТО 9 українських військовослужбовців отримали поранення

За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули троє українських військовослужбовців, 9 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загинули троє українських військовослужбовців, 9 бійців отримали поранення.

«Значна частина втрат, а саме: 3 загиблих та 5 поранених, пов’язана з бойовим зіткненням, що сталось поблизу селища Катеринівка Попаснянського району Луганської області», - уточнив Лисенко, зазначивши, що українська розвідувальна група потрапила у засідку диверсійної групи противника.