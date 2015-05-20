П'ята автоколона 19-го рейсу Ахметова на шляху до Донецька

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, вранці 20 травня з Дніпропетровська до Донецька вирушила п'ята автоколона 19-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова з продуктами для мирних жителів Донбасу, які знаходяться на непідконтрольних Україні територіях.

31 великовантажний автомобіль везе 620 тонн продуктів.

Цукор, крупа, горох, борошно, вівсяні пластівці, макарони, олія, згущене молоко, сіль, консерви з сардин, паштет будуть доставлені для формування 50 тисяч оновлених наборів виживання для мирного дорослого населення.

Також до складу вантажу включені дитячі овочеві і фруктові пюре, дитячі суміші, каші, вівсяні пластівці для формування 13,5 тисяч дитячих наборів.

Гуманітарний вантаж, який їде сьогодні на Донбас, відповідає всім нормам якості і має реєстрацію Міністерства соціальної політики.

«На тлі закриття низки торговельних мереж на непідконтрольній території України проблема з продуктами там стає все більшою. Гуманітарний штаб на цьому тлі розуміє свою відповідальність і буде доставляти продукти регулярно і в тому обсязі, в якому необхідно. Рінат Ахметов неодноразово заявляв, що допомога буде доставлятися стільки, скільки це буде необхідно», - прокоментував відправку машин з продуктами волонтер Гуманітарного штабу Максим Ровінський.

З урахуванням цієї колони на поточному тижні Гуманітарний штаб планує відправити в Донецьк 2 автоколони 19-го Рейсу з продуктами для формування 135 тисяч дорослих наборів виживання і 13,5 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донецької і Луганської областей, які знаходяться на непідконтрольних Україні територіях.

Всього в травні планується доставити продукти для формування 350 тисяч наборів виживання для дорослих і 42 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення.