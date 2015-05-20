Україні необхідно ухвалити Військово-медичну доктрину

У Верховній Раді та Міністерстві оборони заявляють про необхідність ухвалення Військово-медичної доктрини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час парламентських слухань на "Про Військово-медичну доктрину України".

За словами заступника голови парламенту Оксани Сироїд, в Україні "немає фактично військової медицини". "Вона була знищена задовго до того, як ми потрапили до цієї зали, знищувалася вона свідомо, методично. На жаль, ми зіткнулися з війною, маючи повну неспроможність рятувати наших військових", - сказала вона.

Сироїд заявила, що сьогодні "основний тягар" у сфері військової медицини ліг на плечі волонтерів та окремих "ентузіастів у сфері державного управління". "Сформувати повноцінну Військово-медичну доктрину є для нас сьогодні одним з найбільших пріоритетів", - сказала вона.

У свою чергу заступник міністра оборони Юрій Гусєв зауважив, що 14 листопада президент України підписав указ, яким визначив завдання з розробки Військово-медичної доктрини. "Це як заповідь для військових медиків, куди і як має розвиватися військова медицина... Куди і як має розвиватися взагалі медицина у випадку, коли країна стикається з нападом, зі збройним конфліктом, і як мають координуватися дії війської медицини і цивільної для того, щоб найкраще зберегти життя наших хлопців, наших військовослужбовців", - сказав він.

За словами Гусєва, проект доктрини підготовлено, але він ще не остаточний. "Позавчора відбулася нарада у Міністерстві оборони України... І ми за два останні дні значно доопрацювали цю доктрину", - повідомив він.

Заступник міністра оборони наголосив, що доктрину, "безумовно, потрібно приймати".

На його думку, в доктрині необхідно передбачити "золоті правила", які є у країнах НАТО. Це, зокрема правило "золотої хвилини", впродовж якої має бути надана перша невідкладна допомога, правило "золотої години", впродовж якої має відбутися евакуація людини з поля бою і надання їй медичної допомоги у польовому шпиталі, правило "перших шести годин", за які людині має бути надана вже повноцінна госпітальна допомога.

"Я переконаний у тому, що зараз треба вирішувати і передбачати ті правила і змінювати законодавство для того, щоб перша хвилина, "золота хвилина життя" не залишилася осторонь", - сказав Гусєв.

Голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець висловила думку, що необхідно відновити військовий обов'язок для всіх медиків, повернути військові кафедри в усі медичні виші, повернути кафедри тактичної медицини і медичної підготовки в усі військові виші.

За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Олександри Павленко, МОЗ залучило фахівців і працює з експертами з екстреної медицини, надало проект тексту Військово-медичної доктрини до Центру медицини катастроф.

"Головні речі, які визначаються в кожній країні у військово-медичній доктрині, це, спершу, маршрутизація, логістика пацієнта і розподіл зон відповідальності між закладами охорони здоров'я і між силовими структурами. Це основні речі, які мають бути закладені для якісного документа. Ми готові, експерти є", - сказала вона і додала, що МОЗ готове працювати з цим питанням.