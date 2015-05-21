Ізраїль готовий ділитися з Україною досвідом у сфері військової медицини

Надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські заявляє про готовність його країни ділитися з Україною досвідом у сфері військової медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань "Про Військово-медичну доктрину України".

Говорячи про досвід Ізраїлю у сфері військової медицини, посол відзначив готовність "ділитися нашим досвідом з нашими українськими партнерами".

"Ми вже, власне, розпочали. Відбуваються тренінги для психологів, які працюють з жертвами посттравматичного синдрому", - сказав він і додав, що такі тренінги пройшли вже понад 250 осіб. Такі тренінги, додав посол, триватимуть і надалі.