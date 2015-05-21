Фонд народонаселення ООН передав Україні набори для акушерсько-гінекологічної допомоги

Як повідомили УНІАН в МОЗ, до державного підприємства «Укрвакцина» МОЗ України прибув гуманітарний вантаж від Фонду народонаселення ООН в Україні у вигляді медичних наборів для надання акушерсько-гінекологічної допомоги вартістю біля 2,2 млн гривень (100 тис доларів США).

До складу універсальних медичних наборів входять хірургічні інструменти, шовний матеріал, розхідні матеріали та найбільш необхідні медикаменти: анальгетики, протизапальні, антибактеріальні, кровозупинні препарати та розчини для інфузій, призначені для оперативних втручань та проведення реанімаційних заходів для матерів та новонароджених, для надання невідкладної медичної допомоги жінкам при родах, у разі зґвалтування тощо.

За словами заступника представника Фонду народонаселення ООН в Україні Павла Замостьяна, важливо, що ці набори можуть бути використані як у медичних закладах, так і в умовах розгорнутого польового госпіталю, адже містять всі необхідні інструменти та засоби: для обробки рук, ран, стерилізації хірургічного інвентаря, дезінфекції та підігріву води тощо.

Цієї допомоги, за словами П. Замостьяна, має вистачити на проведення близько 18 тис. нормальних неускладнених пологів та близько 15 тис. – із ускладненнями.

Як повідомила в.о. директора Департаменту медичної допомоги МОЗ України Валентина Коломейчук, враховуючи таку особливість наборів, вони будуть призначені в першу чергу для надання медичної допомоги жінкам, роділлям із числа внутрішньо переміщених осіб та згідно розподілу МОЗ України надійдуть до лікувальних закладів тих областей, де переселенців найбільше: Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Полтавської.

Гуманітарна допомога розійдеться за призначенням по Україні вже найближчими днями.