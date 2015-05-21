Національний інститут раку отримав гуманітарну допомогу

11:07, 21 травня 2015
Країна
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За отримані кошти відділення дитячої онкології планує закупити інфузомати.

Институт рака / Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у МОЗ, президент Словаччини Андрей Кіска в ході візиту в Україну передав сертифікати, загальною сумою 100 тисяч євро на гуманітарну допомогу для відділення дитячої онкології Національного інституту раку та для Міжнародної асоціації підтримки України, а також Київському патріархату.

Урочиста церемонія передачі «гуманітарних сертифікатів» відбулася у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку. Разом з сертифікатами Президент Словаччини передав слова підтримки від таких самих батьків хворих дітей своєї країни: «Не переставайте боротися, бо ми боремося».

За отримані кошти відділення дитячої онкології планує закупити інфузомати. Інші кошти будуть використані для забезпечення медичних потреб, насамперед, мешканців та тимчасово переміщених осіб Луганської області.

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