Національний інститут раку отримав гуманітарну допомогу

Як повідомили УНІАН у МОЗ, президент Словаччини Андрей Кіска в ході візиту в Україну передав сертифікати, загальною сумою 100 тисяч євро на гуманітарну допомогу для відділення дитячої онкології Національного інституту раку та для Міжнародної асоціації підтримки України, а також Київському патріархату.

Урочиста церемонія передачі «гуманітарних сертифікатів» відбулася у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку. Разом з сертифікатами Президент Словаччини передав слова підтримки від таких самих батьків хворих дітей своєї країни: «Не переставайте боротися, бо ми боремося».

За отримані кошти відділення дитячої онкології планує закупити інфузомати. Інші кошти будуть використані для забезпечення медичних потреб, насамперед, мешканців та тимчасово переміщених осіб Луганської області.