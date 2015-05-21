За добу в зоні АТО 8 українських військовослужбовців отримали поранення

За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, восьмеро отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загинув один український військовий, 8 бійців отримали поранення.