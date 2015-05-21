Кабмін затвердив обсяги донорської крові для населення і відомств на 2015 рік
16:15, 21 травня 2015Країна
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Текст відповідного розпорядження від 20 травня 2015 р. № 497-р опубліковано на Урядовому порталі
На українську службу крові очікують зміни / Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України затвердив обсяги донорської крові, її компонентів і препаратів для населення, Державної служби з надзвичайних ситуацій, МВС і Міністерства оборони на 2015 рік.
Текст відповідного розпорядження від 20 травня 2015 р. № 497-р опубліковано на Урядовому порталі.
"Відповідно до статті 22 Закону України “Про донорство крові та її компонентів”, затвердити обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення в донорській крові, її компонентах і препаратах на 2015 рік з урахуванням їх відповідних резервів згідно з додатком", - йдеться в документі.
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