Близько 300 дітей переселенців та дітей учасників АТО відправлять на оздоровлення до Хорватії

З Дніпропетровської області близько 300 дітей переселенців, дітей учасників та загиблих в антитерористичній операції, а також дітей-сиріт, відправлять на оздоровлення до Хорватії.

Про це УНІАН повідомив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віталій Литвин.

«Цього року між Дніпропетровською облдержадміністрацією та керівництвом Сплітсько-Далматинської жупанії (регіон Хорватії) була досягнута домовленість про оздоровлення в Хорватії понад 30 дітей зазначених категорій. У травні в ході переговорів з хорватською стороною вирішено збільшити кількість дітей, які поїдуть відпочивати до цієї країни до майже 300 осіб. Зараз профільні департаменти ОДА складають списки цих дітей», - зазначив Литвин.

За його словами, перша група у складі 128 дітей та 14 супроводжуючих їх педагогів відбудуть з Дніпропетровська до Києва, а далі до Хорватії 29 травня. Відправлення на оздоровлення другої групи (до 150 дітей) планується на серпень.

Литвин повідомив, що фінансування переїзду українських дітей з Києва до місця призначення , а також самого відпочинку взяла на себе хорватська сторона.

Загалом у в Дніпропетровській області проживають понад 1 тис. дітей учасників АТО та 5 тис. дітей тимчасово переміщених осіб.