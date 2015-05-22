У результаті обстрілу Авдіївки бойовиками поранені дві жінки
09:24, 22 травня 2015Країна
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Вже 27 прямих влучень на територію Авдіївського коксохіму, а також залізничного депо
Попередньо надійшла інформація про поранення двох жінок / Фото: УНІАН
Бойовики обстрілюють Авдіївку з 120-мм мінометів, за попередньою інформацією, поранені дві жінки.
Про це повідомив начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"Бойовики обстрілюють Авдіївку з 120-мм мінометів. Вже 27 прямих влучень на територію Авдіївського коксохіму, а також залізничного депо. Попередньо надійшла інформація про поранення двох жінок", - відзначив він.
За його словами, обстріл триває, слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції виїхала на місце події.
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