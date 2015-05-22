У результаті обстрілу Авдіївки бойовиками поранені дві жінки

Бойовики обстрілюють Авдіївку з 120-мм мінометів, за попередньою інформацією, поранені дві жінки.

Про це повідомив начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Бойовики обстрілюють Авдіївку з 120-мм мінометів. Вже 27 прямих влучень на територію Авдіївського коксохіму, а також залізничного депо. Попередньо надійшла інформація про поранення двох жінок", - відзначив він.

За його словами, обстріл триває, слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції виїхала на місце події.