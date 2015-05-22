Вчені встановили, що кава покращує чоловіче здоров’я

Американські дослідники встановили, що дві філіжанки кави на день допомагають чоловікам значно покращити своє чоловіче здоров'я. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на The Telegraph.

Дослідники з Університету Техасу вважають, що кава для чоловічої статі не тільки не шкідлива, але й може бути ліками. Вчені встановили, що дві філіжанки цього напою на день покращують чоловіче здоров’я та запобігають появі еректильної дисфункції. Аналіз показав зниження шансів виникненні цієї суто чоловічої хвороби на 42%

Вчені порівняли харчування 3724 чоловіків у віці старше 20 років. Виявилось, що учасники, які споживали від 85 мг до 170 мг кофеїну у день на 42% менше страждали від еректильної дисфункції у порівнянні з тими, хто не пив кави. Це тому, що кофеїн допомагає розслабитися судинам.