Спеціальний салат захистить легені від забрудненого повітря

13:26, 22 травня 2015
Країна
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Вітамін Е знижує рівень шкідливого впливу на легені людини. Він міститься в шпинаті, оливковій олії, авокадо

Из авокадо, шпината и оливкого масла можно приготовить салат, богатый витамином Е / Фото: mybeautydoctor.ru

Британські вчені заявили, що вітамін Е знижує рівень шкідливого впливу на легені людини. Фахівці з Університету Ноттінгема і Королівського коледжу в Лондоні вивчили місткість і функціональність легенів 5,5 тисячі осіб. При цьому близько 500 осіб піддавалися тривалому впливу забрудненого повітря.

Вчені виявили, що люди з недоліком вітаміну Е в крові демонстрували слабку роботу легенів. Вони встановили, що даний вітамін нівелює окисне пошкодження частками забрудненого повітря, повідомляє Настрій за матеріалами сайту RUnews24.

Зазначимо, що вітамін Е міститься в шпинаті, оливковій олії, авокадо. Чоловікам рекомендується в день вживати до 4 мг вітаміну Е, а жінка – 3 мг.

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