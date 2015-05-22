Спеціальний салат захистить легені від забрудненого повітря

Британські вчені заявили, що вітамін Е знижує рівень шкідливого впливу на легені людини. Фахівці з Університету Ноттінгема і Королівського коледжу в Лондоні вивчили місткість і функціональність легенів 5,5 тисячі осіб. При цьому близько 500 осіб піддавалися тривалому впливу забрудненого повітря.

Вчені виявили, що люди з недоліком вітаміну Е в крові демонстрували слабку роботу легенів. Вони встановили, що даний вітамін нівелює окисне пошкодження частками забрудненого повітря, повідомляє Настрій за матеріалами сайту RUnews24.

Зазначимо, що вітамін Е міститься в шпинаті, оливковій олії, авокадо. Чоловікам рекомендується в день вживати до 4 мг вітаміну Е, а жінка – 3 мг.