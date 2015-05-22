Спеціальний салат захистить легені від забрудненого повітря
13:26, 22 травня 2015Країна
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Вітамін Е знижує рівень шкідливого впливу на легені людини. Він міститься в шпинаті, оливковій олії, авокадо
З авокадо, шпинату і оливкової олії можна приготувати салат, багатий вітаміном Е /
Фото: mybeautydoctor.ru
Британські вчені заявили, що вітамін Е знижує рівень шкідливого впливу на легені людини. Фахівці з Університету Ноттінгема і Королівського коледжу в Лондоні вивчили місткість і функціональність легенів 5,5 тисячі осіб. При цьому близько 500 осіб піддавалися тривалому впливу забрудненого повітря.
Вчені виявили, що люди з недоліком вітаміну Е в крові демонстрували слабку роботу легенів. Вони встановили, що даний вітамін нівелює окисне пошкодження частками забрудненого повітря, повідомляє Настрій за матеріалами сайту RUnews24.
Зазначимо, що вітамін Е міститься в шпинаті, оливковій олії, авокадо. Чоловікам рекомендується в день вживати до 4 мг вітаміну Е, а жінка – 3 мг.
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