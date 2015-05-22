Маловідомі властивості бананів

Головна цінність бананів в тому, що вони багаті калієм. Вони також у великих кількостях містять кальцій, залізо, магній і фосфор. У бананах багато клітковини, вітаміну С, а також вітамінів А, B і особливо фолатів. Ось десять причин, чому потрібно їсти банани.

Банани вважаються дуже корисними в процесі схуднення. Один 100 г банан містить приблизно 90 калорій. В їх складі міститься пектин, який покликаний вбирати рідину в шлунку. У результаті даного процесу людини тривалий час відчуває ситість. Найкраще вживати банани на сніданок.

Цікаво, але банани корисні і для збільшення ваги. Якщо їх вживати з молоком, то вони допоможуть швидко набрати вагу.

Банани містять клітковину і, отже, допомагають плавному випорожненню кишечника. Також вони корисні при лікуванні інших кишкових розладів. Вважається, що банани допомагають у лікуванні закрепів. Мабуть, це індивідуально. Деякі люди вважають, що банани при запорах мають негативний вплив, оскільки великий обсяг їжі створює додаткове навантаження на кишечник.

У бананах міститься хімічна речовина триптофан, яка допомагає розумовому розслабленню і емоційному благополуччю. Саме тому банани незамінні в складні моменти життя, а також в період емоційного спаду і депресій. Коли настрій у вас буде на нулі, спробуйте з'їсти банан замість звичної шоколадки!

Банани знижують рівень шлункового соку і утворюють захисне покриття на стінках шлунка. А ще вони усувають симптоми печії.

Замість того, щоб випити знеболююче, можна просто з'їсти банан. Цей фрукт містить у своєму складі вітамін B6, який сприяє підтримці жіночого здоров'я.

Дуже корисно вводити банани в харчування студентів і школярів, так як цей фрукт стимулює мозкову діяльність і знімає тривожність, яка часто заважає досягти хорошого результату.

Банан – відмінний афродизіак. Адже в ньому є не тільки калій, але і вітамін А, а також природні цукри. З нього можна приготувати збудливу страву: банани перемішати з каррі, олією і волоськими горіхами.

Коктейль вітамінів і мікроелементів, які містяться в бананах, допоможе впоратися з неприємними наслідками вчорашньої вечірки. Зробіть наступне: покладіть пару бананів в блендер, додавши натуральний йогурт або кефір, а також кілька ложок меду. Ця суміш поверне вас до життя, заспокоїть шлунок і відновить рівень цукру в крові.

Подібним чином банани нададуть допомогу і людям, які намагаються кинути палити. Вітаміни групи B і мікроелементи, що містяться в цих фруктах, зменшують фізіологічні і психологічні наслідки позбавлення нікотину.

Банани - одне з кращих джерел калію, який допомагає підтримувати нормальний кров'яний тиск і серцеву діяльність організму.