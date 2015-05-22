Лимон зробить шкіру здоровою і красивою

Лимони багаті вітаміном С і лимонною кислотою, вони «порадують» вашу шкіру при використанні протягом довгого часу.

Вітамін С – відмінний антиоксидант, нейтралізує дію вільних радикалів і підвищує вироблення колагену.

Лимонна кислота позбавить вас від пігментних плям, тільки не забувайте використовувати крем з SPF, якщо ви наносите лимонний сік на шкіру, тим більше, що цитрусові можуть зробити вашу шкіру більш чутливою до ультрафіолету, зазначає Марина Переді, доктор медичних наук, дерматолог.

Ось деякі способи застосування сонячних жовтих фруктів:

1. Освітлююче зволоження: потрібно змішати кілька крапель кокосового молока з декількома краплями лимонного соку. Молоко зволожує шкіру, а лимон очистить і освітлить її.

2. Відбілювач ліктів і колін. Якщо ваші лікті і коліна загрубіли і потемніли – просто потріть їх половинками лимона. Це як магія.

3. Комедони: лимони можуть допомогти в лікуванні акне. Змастіть лимонним соком проблемні ділянки, і ваші вугри почнуть зникати перш ніж ви про них дізнаєтеся.

4. Відбілювач зубів. Змішайте харчову соду і лимонний сік, і один-два рази на тиждень використовуйте при чищенні зубів. Це обійдеться набагато дешевше, ніж відвідування стоматолога.

5. Загоєння: кілька крапель ефірної олії лимона, нанесені на поріз або ранку, допоможуть їй зажити швидше.

6. Гоммаж для злущення шкіри. Нанесіть трохи лимонного соку на губи перед сном, і змийте його в першій половині дня: це допоможе зняти мертві клітини шкіри і зробить губи більш рівними і гладкими. Правда цей спосіб не слід застосовувати, коли у вас потріскані губи, або є заїди.