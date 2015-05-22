Найбільш корисні добавки до чаю

Певні добавки до чаю допоможуть не тільки урізноманітнити його смак, а ще й зробити цей напій кориснішим, пише novosti-n.org.

1. Аніс

Його плоди корисно додавати в чай, як тільки у вас з'явилося неприємне шорстке відчуття в горлі. Такий чай можна приймати і якщо вже почався кашель - вилікуватися вийде набагато швидше.

2. Жасмин

Він допомагає справитися з загальним занепадом сил і симптомами хронічної втоми, підніме знижений артеріальний тиск і збуджує апетит.

3. Імбир

Корінь імбиру можна натирати на тертці і заварювати окропом або ж додавати шматочки відразу в заварку. Він чудово зігріває і бадьорить, активізує обмін речовин.

4. Календула

Квіти і насіння календули мають бактерицидну дію, що може допомогти при ангіні або застуді.

5. Лаванда

Має заспокійливу і спазмолітичну дію. Такий чай має просто чарівну дію при безсонні і неврозах.

6. М'ята

Її запашні листочки, заварені з чорним чаєм можуть заспокоїти і розслабити ввечері. М'ята допомагає від нетравлення шлунка, при температурі або критичному спеці під час застуди або грипу. М'ята зніме роздратування і зменшить кашель при бронхіті.