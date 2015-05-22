23 травня вирушить в Донецьк 6-а автоколона 19-го Гуманітарного Рейсу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 23 травня, в суботу, з Дніпропетровська до Донецька відправиться шоста в травні автоколона 19-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова з продуктами для мирних жителів Донецької і Луганської областей, які знаходяться на непідконтрольних Україні територіях.

32 великовантажних автомобіля доставлять в логістичний центр Штабу на стадіоні «Донбас Арена» 640 тонн продуктів.

З цукру, крупи, гороху, борошна, вівсяних пластівців, макаронів, олії соняшникової, згущеного молока, солі, консервів з сардин, паштету будуть сформовані 85 тисяч оновлених наборів виживання для мирного дорослого населення.

На поточному тижні Гуманітарний штаб планує відправити в Донецьк продукти для формування 135 тисяч дорослих і 13,5 тисяч дитячих продуктових наборів. Для цього 20 травня вже була відправлена одна автоколона з 50 тисячами наборів виживання для дорослих і 13,5 тисячами дитячих наборів для мирних жителів Донецької і Луганської областей, які знаходяться на непідконтрольних Україні територіях.

Всього в травні планується доставити продукти для формування 350 тисяч наборів виживання для дорослих і 42 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення.