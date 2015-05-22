Кабмін на наступному засіданні розгляне законопроекти з реформування охорони здоров'я

Кабінет міністрів на наступному засіданні розгляне пакет законопроектів щодо реформування системи охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

Зокрема, за його словами, «на наступному засіданні Кабміну весь пакет, який був завершений буквально вчора після консультацій з представниками Світового банку», буде розглянуто.

Квіташвілі зазначив, що Світовий банк, який веде консультації з МВФ, підтримує ці законопроекти. «У нас все готово і на наступне засідання Кабміну ми виносимо (ці законопроекти) і відразу будемо виносити їх на розгляд парламенту», - підкреслив Квіташвілі.