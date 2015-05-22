Кабмін на наступному засіданні розгляне законопроекти з реформування охорони здоров'я
Про це сказав міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду
Кабінет міністрів на наступному засіданні розгляне пакет законопроектів щодо реформування системи охорони здоров'я.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.
Зокрема, за його словами, «на наступному засіданні Кабміну весь пакет, який був завершений буквально вчора після консультацій з представниками Світового банку», буде розглянуто.
Квіташвілі зазначив, що Світовий банк, який веде консультації з МВФ, підтримує ці законопроекти. «У нас все готово і на наступне засідання Кабміну ми виносимо (ці законопроекти) і відразу будемо виносити їх на розгляд парламенту», - підкреслив Квіташвілі.