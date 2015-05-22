«Мобільні» волонтери Штабу Ахметова розширюють географію: продукти додому отримали пенсіонери Єнакієве

Цього тижня мобільні групи волонтерів Гуманітарного штабу Ріната Ахметова вперше почали доставляти продуктові набори на дім пенсіонерам та інвалідам в Єнакієвому. Першою доставкою було охоплено 27 осіб у кількох районах міста та прилеглих селищах, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

«За дорученням Ріната Ахметова Гуманітарний штаб намагається розширити територію покриття адресними доставками нашої допомоги, щоб забезпечити гуманітарною допомогою тих громадян, пільгових категорій, які її гостро потребують, - інваліди, дуже літні пенсіонери. Вони залишаються в дуже складному становищі, практично без харчування і можливості вижити в ці дні.

Новою точкою, де наші мобільні групи волонтерів змогли доставити допомогу на дім, стало місто Єнакієве і селища у складі міста: Ольховатка, Юнокомунарівськ.

Продуктові та подарункові набори до Дня Перемоги отримали 27 осіб, які звернулися на «гарячу лінію» Штабу, і залишили свої заявки. Ми розуміємо і відчуваємо, яка важлива для цих людей наша допомога, і робимо все для того, щоб наші земляки змогли її отримати», – розповіла координатор мобільних груп волонтерів Гуманітарного штабу Анжела Сурмава.

Всього за 7 місяців роботи мобільні групи волонтерів Штабу Ріната Ахметова адресно доставили понад 11 тисяч наборів виживання для інвалідів і літніх людей. Це найбільш незахищені категорії мирних жителів, які залишилися без соцвиплат, підтримки рідних, і за станом здоров'я не можуть виходити на вулицю, а тим більше – дістатися до пунктів видачі допомоги від Штабу в своєму місті.

Хто може отримати продукти на дім від Штабу Ріната Ахметова?

Адресно продукти від Штабу Ріната Ахметова отримують літні і хворі жителі Донецька, Макіївки, Ханженково, Харцизька, Єнакієвого, Жданівки, Сніжного, Шахтарська, Тореза, які відносяться до таких пільгових категорій:

одинокі інваліди I і II груп, які не можуть самостійно пересуватися;

самотні важко хворі люди, які перенесли оперативні втручання або складні хронічні захворювання, що мають документальне підтвердження;

самотні пенсіонери старше 60 років, які не можуть самостійно пересуватися

Для того щоб отримати продуктовий набір від Штабу Ріната Ахметова на дім необхідно:

Залишити заявку на гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова 0800 509 001.

У заявці необхідно вказати наступні дані:

ПІБ;

рік народження;

пільгову категорію (підтверджену документально);

домашня адреса;

номер телефону для зв'язку;

серію і номер паспорта.

Набір виживання видається один раз на п'ять тижнів особисто в руки заявнику при наявності паспорта та документів, підтверджуючих пільгову категорію.