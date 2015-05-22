США нададуть Україні ще $ 18 млн на гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Управління Державного департаменту США з питань населення, міграції та біженців Саймон Геншо на брифінгу в Києві.

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«США надають додатково 18 млн доларів на гуманітарну допомогу, а в цілому з початку кризи США надали вже понад 60 млн доларів», - сказав він.

«Це робиться для того, щоб українські гуманітарні організації та їх партнери могли надати палатки та інші предмети першої необхідності переміщеним особам у східній Україні», - зазначив Геншо.