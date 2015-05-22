Національний інститут серця першим на пострадянському просторі здобув міжнародну медичну акредитацію

Про це повідомли УНІАН у МОЗ.

За словами генерального директора Інституту Бориса Тодурова, основна мета цієї акредитації – мінімізувати клінічні і неклінічні ризики для пацієнтів, а також стати прикладом безперервного професійного розвитку в кардіохірургії України.

"У нас є всі шанси посісти нішу в наданні вузькоспеціалізованих послуг у сфері кардіохірургії, яка стає дедалі менш доступною для мешканців Західної Європи та Великобританії через підвищення вартості операцій. Ми хочемо залучити цих пацієнтів в Україну. Саме тому ми зважилися на міжнародну акредитацію. Тільки минулого року в нашій клініці було прооперовано 143 іноземних пацієнти. Ми хочемо стати першою в Україні клінікою, яка демонструє інвесторам, що медичний туризм – вигідне капіталовкладення», - сказав Тодуров.

Під час урочистостей з нагоди вручення сертифікату Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі привітав колектив клініки із отриманням міжнародного статусу.

«У своєму прагненні до євроінтеграції Україна зробила ще один великий крок у галузі охорони здоров'я, отримавши міжнародне визнання. Вітаємо Національний інститут серця з проходженням акредитації, бо це є визнанням всієї тієї гігантської роботи, яку виконала клініка, щоб відповідати найвищим стандартам. Ми віримо, що завдяки цьому в нашій країні народжуватимуться нові сучасні клініки в різних регіонах, адже це питання не лише вдалих інвестицій в українську медицину, а й престижу, патріотизму, віри в Україну», – зазначив Квіташвілі.

Він відвідав відділення дитячої кардіохірургії, де оперують діток з наднизькою вагою, поранених бійців АТО, які зараз перебувають на лікуванні в інституті (всього в Інституті проліковано 43 бійці АТО), та пацієнтів-іноземців, які проходять там лікування.

За словами консультанта із Великобританії Ентоні Вуда, який готував Національний інститут серця до акредитації, нині медичний туризм – це одна з найбільших індустрій у світі, яка швидко зростає, обсяг якої за статистикою минулого року становив 38,5-55 млрд USD на рік та 11 млн пацієнтів в усьому світі. Міжнародні акредитації дають змогу медичним установам України стати повноцінними гравцями на світовому ринку медичних послуг.

Національний інститут серця активно розвиває співробітництво з міжнародними страховими компаніями, професійними асоціаціями кардіології, і така акредитація вперше в Україні дозволяє клініці ще більш щільно працювати з пацієнтами Європи, Англії та США. Нині клініка – це своєрідний медичний хаб, який здійснює понад 4 000 різних за складністю кардіохірургічних операцій на рік для киян, пацієнтів з усієї України та Європи. Хірурги інституту досягли особливого успіху в лікуванні найбільш складних захворювань серця, пов'язаних з розшаруванням аорти, мініінвазивним лікуванням аневризм аорти, а також лікуванням вроджених і набутих захворювань серця. Уперше в Україні у стінах однієї клініки зібрались експерти в галузі попередження захворювань і вад серця, діагностики, терапії, хірургії, анестезіології та реабілітації.

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QHA Trent – незалежна британська комісія з акредитації медичних закладів, очолювана комісією з авторитетних професорів і клінічних експертів. QHA Trent активно працює у галузі охорони здоров'я різних країн, але при цьому залишається повністю незалежною організацією від Міністерства охорони здоров'я Англії (NHS). Основними принципами роботи QHA Trent є відданість професійним цінностям, якість послуг, безпека пацієнта і неупередженість в оцінці.