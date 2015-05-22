Національний інститут серця першим на пострадянському просторі здобув міжнародну медичну акредитацію
Після трирічної підготовки Національний інститут серця МОЗ України здобув міжнародну медичну акредитацію QHA Trent (Великобританія), що прирівнює українську клініку до провідних постачальників медичних послуг світу.
Про це повідомли УНІАН у МОЗ.
За словами генерального директора Інституту Бориса Тодурова, основна мета цієї акредитації – мінімізувати клінічні і неклінічні ризики для пацієнтів, а також стати прикладом безперервного професійного розвитку в кардіохірургії України.
"У нас є всі шанси посісти нішу в наданні вузькоспеціалізованих послуг у сфері кардіохірургії, яка стає дедалі менш доступною для мешканців Західної Європи та Великобританії через підвищення вартості операцій. Ми хочемо залучити цих пацієнтів в Україну. Саме тому ми зважилися на міжнародну акредитацію. Тільки минулого року в нашій клініці було прооперовано 143 іноземних пацієнти. Ми хочемо стати першою в Україні клінікою, яка демонструє інвесторам, що медичний туризм – вигідне капіталовкладення», - сказав Тодуров.
Під час урочистостей з нагоди вручення сертифікату Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі привітав колектив клініки із отриманням міжнародного статусу.
«У своєму прагненні до євроінтеграції Україна зробила ще один великий крок у галузі охорони здоров'я, отримавши міжнародне визнання. Вітаємо Національний інститут серця з проходженням акредитації, бо це є визнанням всієї тієї гігантської роботи, яку виконала клініка, щоб відповідати найвищим стандартам. Ми віримо, що завдяки цьому в нашій країні народжуватимуться нові сучасні клініки в різних регіонах, адже це питання не лише вдалих інвестицій в українську медицину, а й престижу, патріотизму, віри в Україну», – зазначив Квіташвілі.
Він відвідав відділення дитячої кардіохірургії, де оперують діток з наднизькою вагою, поранених бійців АТО, які зараз перебувають на лікуванні в інституті (всього в Інституті проліковано 43 бійці АТО), та пацієнтів-іноземців, які проходять там лікування.
За словами консультанта із Великобританії Ентоні Вуда, який готував Національний інститут серця до акредитації, нині медичний туризм – це одна з найбільших індустрій у світі, яка швидко зростає, обсяг якої за статистикою минулого року становив 38,5-55 млрд USD на рік та 11 млн пацієнтів в усьому світі. Міжнародні акредитації дають змогу медичним установам України стати повноцінними гравцями на світовому ринку медичних послуг.
Національний інститут серця активно розвиває співробітництво з міжнародними страховими компаніями, професійними асоціаціями кардіології, і така акредитація вперше в Україні дозволяє клініці ще більш щільно працювати з пацієнтами Європи, Англії та США. Нині клініка – це своєрідний медичний хаб, який здійснює понад 4 000 різних за складністю кардіохірургічних операцій на рік для киян, пацієнтів з усієї України та Європи. Хірурги інституту досягли особливого успіху в лікуванні найбільш складних захворювань серця, пов'язаних з розшаруванням аорти, мініінвазивним лікуванням аневризм аорти, а також лікуванням вроджених і набутих захворювань серця. Уперше в Україні у стінах однієї клініки зібрались експерти в галузі попередження захворювань і вад серця, діагностики, терапії, хірургії, анестезіології та реабілітації.
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QHA Trent – незалежна британська комісія з акредитації медичних закладів, очолювана комісією з авторитетних професорів і клінічних експертів. QHA Trent активно працює у галузі охорони здоров'я різних країн, але при цьому залишається повністю незалежною організацією від Міністерства охорони здоров'я Англії (NHS). Основними принципами роботи QHA Trent є відданість професійним цінностям, якість послуг, безпека пацієнта і неупередженість в оцінці.