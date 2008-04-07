Сьогодні - Всесвітній день здоров`я

Сьогодні у всьому світі відзначають Всесвітній день здоров`я, який проводиться з 1950 року в ознаменування створення Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/. Щорічно цього дня привертається увага світової громадськості до певної глобальної теми охорони здоров`я. Цього року Всесвітній день здоров`я буде сфокусований на захисті здоров`я від несприятливих наслідків зміни клімату.

Гасло «Захистимо здоров`я від змін клімату» означає, що центральною темою глобального діалогу про зміну клімату є здоров`я.

Як відзначають експерти ВООЗ, зміна клімату створює різноманітні глобальні за своєю природою небезпеки для здоров`я від підвищення ризику екстремальних погодних явищ до змін в динаміці інфекційних хвороб. Більшість основних смертельних хвороб чутливі до кліматичних умов. Моделі погоди, що при цьому змінюються, можуть впливати на частоту виникнення цих хвороб і їх розповсюдження.

Негативні наслідки зміни клімату для здоров`я вже очевидні: більше людей вмирає від надмірної спеки, відбуваються зміни у області захворюваності трансмісивними хворобами, змінюється модель стихійних лих. Ці наслідки в непропорційних масштабах позначаться, перш за все, на уразливих групах населення, включаючи наймолодших і літніх людей, людей із слабким здоров`ям і ізольовані групи населення.

Проте, як підкреслюють фахівці ВООЗ, багато з цих вірогідних наслідків можна запобігти або контролювати. У охороні здоров`я і пов`язаних з ним секторах розроблені заходи по зменшенню дії клімату, що змінюється, і його наслідків. Так, наприклад, можуть допомогти такі добре відомі і перевірені заходи, як боротьба з переносниками захворювань, зменшення забруднення повітря транспортними засобами, а також ефективне використання земель і раціональне водовикористання.

Сьогодні, у Всесвітній день здоров`я, ВООЗ має найбільш реальну можливість підвищити обізнаність суспільства про основні глобальні проблеми охорони здоров`я. Цього дня і протягом всього року ВООЗ організовуватиме міжнародні, регіональні і місцеві заходи для привертання уваги населення всього світу до теми захисту здоров`я від змін клімату.

Всесвітній день здоров`я відзначають 7 квітня, в день ратифікації /1948 год/ Статуту Всесвітньої організації охорони здоров`я. ВООЗ – міжурядова спеціалізована установа ООН, покликана координувати міжнародну співпрацю у області охорони здоров`я і надавати допомогу державам в поліпшенні медичного обслуговування. Метою ВООЗ є досягнення всіма народами можливо вищого рівня здоров`я. У Статуті ВООЗ здоров`я визначене як стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороб і фізичних дефектів.