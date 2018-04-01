Зміна клімату і здоров`я людини

Зміна клімату представляє нову загрозу для здоров`я населення і міняє наші підходи до захисту уразливих груп населення.

Остання доповідь Міжурядової групи з питань зміни клімату підтвердила існування величезної кількості фактичних даних, що свідчать про дію людей на глобальний клімат, а також відзначив численні наслідки такої дії для здоров`я людини. Непостійність і зміна клімату приводить до смерті і хвороб в результаті стихійних лих, таких як періоди сильної жари, повені і засухи. Крім того, багато серйозних захворювань украй чутливі до зміни температур і режимів випадання опадів. До числа цих захворювань входять трансмісивні хвороби, такі як малярія і денге, а також недостатність харчування і діарея, що є іншими провідними причинами смерті. Зміна клімату також сприяє зростанню глобального тягаря хвороб, і очікується, що в майбутньому ця тенденція посилюватиметься.

Дія клімату на здоров`я людини не буде рівномірною у всьому світі. Вважається, що особливо уразливим буде населення країн, що розвиваються, особливо малих острівних держав, посушливих і високогірних зон, а також густонаселених прибережних районів.

На щастя, багато з небезпек для здоров`я можна уникнути завдяки існуючим програмам охорони здоров`я. Узгоджені дії по посиленню основних елементів систем охорони здоров`я і стимулюванню шляхів здорового розвитку можуть укріпити здоров`я населення зараз, а також понизити уразливість перед зміною клімату в майбутньому.

ВООЗ підтримує держави-члени в захисті здоров`я населення від дії клімату, що змінюється, і представляє сектор охорони здоров`я в рамках загальних у відповідь заходів ООН на цю глобальну проблему.

Стратегія ВООЗ по захисту здоров`я від дії клімату, що змінюється

В даний час ВООЗ розробляє глобальну стратегію, що є всеосяжною програмою міжнародних у відповідь заходів, направлених на захист здоров`я від дії клімату, що змінюється. Цю стратегію проводять ВООЗ і партнери в секторі охорони здоров`я при координації з діяльністю ООН і інших партнерських організацій.

Роль ВООЗ в рамках у відповідь заходів ООН на зміну клімату

Фахівцям охорони здоров`я відводиться чітка роль в захисті здоров`я і благополуччя людей від дії клімату, що змінюється. ВООЗ представляє це співтовариство на міжнародному рівні і вносить свій внесок до заходів всієї системи установ, а також проводить роботу з іншими спеціалізованими організаціями і програмами, над проектами по створенню потенціалу і проведенню в життя.

Управління здоровим розвитком

Багато рішень щодо зміни клімату, мають також прямі наслідки для здоров`я людини. ВООЗ привертає увагу до так званих "безпрограшних" ситуацій, в яких завдяки вибору шляхів стійкого розвитку можна в той же час зменшити нашу дію на глобальний клімат і поліпшити здоров`я населення, наприклад, шляхом зниження рівня забруднення атмосферного повітря і повітря усередині приміщень.

Посилення систем охорони здоров`я

З 2000 року ВООЗ провела 9 семінарів для межсекторальных урядових партнерів з метою їх інформування про наслідки зміни клімату і обміну досвідом у області оцінки пов`язаних з кліматом небезпек для здоров`я і підходів до них. Ця серія семінарів була сфокусована на особливо чутливих і уразливих перед зміною клімату країнах в межах регіонів ВООЗ. Кожен семінар став важливим форумом не тільки для підвищення обізнаності, але і для ознайомлення з позиціями держав-членів відносно підходів до додаткових небезпек для здоров`я, що виникають в результаті зміни клімату. Ці семінари дозволили країнам зрозуміти і критично оцінити уразливість здоров`я на національному і регіональному рівні, а також визначити сильні сторони і потреби у області створення потенціалу, інформації і ресурсів. Це забезпечує надійні основи для майбутніх захисних дій.

Здоров`я і клімат — пілотний проект ГЕФ по адаптації

ВООЗ виступає партнером Програми розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН) в новому проекті по управлінню підходами до захисту здоров`я в умовах того, що змінюється і все більш непостійного клімату. Цей проект фінансує Глобальний екологічний фонд (ГЕФ). Проект проводиться в семи країнах, що знаходяться в різних частинах миру, в яких спостерігаються різноманітні прояви уразливості здоров`я перед кліматичними умовами.

Створення партнерств для втілення в життя Для захисту здоров`я від дії клімату, що змінюється, необхідне широке партнерство, в центрі якого знаходяться служби охорона здоров`я, пов`язана з іншими зацікавленими сторонами. Регіональні і країнові бюро ВООЗ забезпечують тісні зв`язки з секторами охорони здоров`я в державах-членах, які приймають первинні заходи захисту від дії клімату. Програма також включає довгострокову співпрацю з дослідницькими організаціями у області охорони здоров`я, а також з установами системи ООН, міжнародними і національними організаціями, питаннями пом`якшення дії клімату, що змінюється, і адаптації до нього, що займаються.

Фактичні дані і інформація для дій

Починаючи з 1990 року, ВООЗ публікує доповіді з описом і оцінкою фактичних даних відносно небезпек для здоров`я, пов`язаних із зміною клімату і його непостійністю. В даний час програма все більше фокусується на забезпеченні доступу до цієї інформації для найуразливіших країн, створенні технічних ресурсів для проведення оцінок уразливості здоров`я, а також визначенні і підтримці захисту населення в рамках їх національного контексту.

Моніторинг і оцінка

Коли країни приступають до дій по захисту здоров`я людей від дії клімату, що змінюється, стає все більш важливим проведення моніторингу і оцінки програм для забезпечення їх ефективності і своєчасності. ВООЗ доручено розробити основи моніторингу і оцінки, що охоплюють як процеси, такі як успіхи у області підвищення обізнаності або розширенні обхвату заходами відносно чутливих до клімату хвороб, так і результати, такі як успіхи у області поліпшення здоров`я населення. Їх необхідно інтегрувати в основні системи моніторингу за здоров`ям і координувати з системами, використовуваними для вимірювання результатів у області вирішення пов`язаних із зміною клімату проблем і досягнення мети стійкого розвитку в інших секторах.

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