Ромашковий чай рятує жінок від передчасної смерті

Ромашка - одна з найбільш широко використовуваних у світі лікарських рослин. Вона допомагає при різних захворюваннях. У дослідженні фахівців з Університету Техасу взяли участь 1677 іммігрантів з Мексики. Фахівці спостерігали за учасниками протягом 7 років, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

14% добровольців любили пити ромашковий чай. Дослідження показало, що споживання ромашкового чаю на 29% знижувало ризик смерті з будь-яких причин серед жінок. Серед чоловіків такого ефекту, на жаль, не спостерігалося. Причина цього невідома, хоча жінки в цілому пили ромашковий чай частіше, ніж чоловіки. Фахівці врахували фактори, які могли вплинути на результати, включаючи стан здоров'я і спосіб життя учасників.

Дослідники поки не знають, чому ромашка така корисна для жінок. Проте недавні дослідження показали, що вона знижує рівень цукру в крові, допомагає при розладах шлунка, тривожних розладах і ускладненнях цукрового діабету. Крім того, ромашка має антиоксидантні, антибактеріальні, протизапальні, антитромбоцитарні властивості і знижує рівень холестерину.