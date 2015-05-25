Гуманітарна допомога від штабу Ахметова прибула в Донецьк

32 великовантажні автомобілі доставили 640 тонн продуктів для формування 85 тисяч дорослих оновлених наборів виживання: цукор, крупи, горох, борошно, вівсяні пластівці, макарони, олія, згущене молоко, сіль, консерви з сардин, паштет.

У логістичному центрі Гуманітарної штабу на стадіоні «Донбас Арена» волонтери ФК «Шахтар» розвантажать продукти і сформують продуктові набори, попередньо наклеївши на кожну одиницю продуктів спеціальний стікер «Благодійна допомога. Не для продажу».

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Весь благодійний вантаж в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова відповідає всім нормам якості, і перед відправкою на Донбас пройшов реєстрацію в Міністерстві соціальної політики, згідно з останніми вимогами законодавства, як гуманітарна допомога.

З усіма необхідними пропускними документами автоколона пройшла українську митницю і всі блокпости на шляху прямування. З супровідними документами на вантаж можна ознайомитися за посиланням: http://www.fdu.org.ua/files/docs/38_ru_23.05.2015.pdf.

На цьому тижні згідно з планом поставок Гуманітарного штабу Ріната Ахметова автоколони 20-го і 23-го травня завезли в Донецьк продукти для формування 135 тисяч дорослих і 13,5 тисяч дитячих продуктових наборів.

Штаб Ріната Ахметова продовжує забезпечувати продуктами мирне населення Донецької і Луганської областей. Станом на 23 травня за весь час роботи було выдано 3 145 139 дорослих наборів виживання і 217 653 дитячих наборів. На поточному тижні допомогу можна було отримати більш ніж в 60-ти пунктах видачі.

Всього в травні штаб планує доставити продукти для формування 350 тисяч наборів виживання для дорослих і 42 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення.