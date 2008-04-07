Найкорисніший - м`ятний чай

М`ятний чай підходить для прийому у будь-який час дня. Якщо вважаєте за краще вживати його ранком, то він вас підбадьорить, обідньої пори зніме болі і допоможе справитися з кольками в шлунку, а увечері м`ятний чай подарує вам таке розслаблення, яке не здатний забезпечити жоден масажист.

Тому, варто простежити за тим, щоб у вас на столику завжди стояла чашка ароматного напою, який допомагає вирішити так багато проблем.

Цей чай вживають з давніх часів. У одних країнах він уживався як заспокійливий засіб, в інших його використовували як засіб, що поліпшує апетит. Але і у наш час корисні властивості м`ятного чаю не викликають сумнівів.

На думку медиків, головним лікувальним компонентом цього напою є ментол, який міститься в ефірному маслі рослини. М`ятний чай знижує артеріальний тиск, стимулює роботу серцевого м`яза, використовується при лікуванні стенокардії, гіпертонічної хвороби і атеросклерозу, крім того, цей чай знижує головний біль.

Не варто забувати про цей чудодійний напій також при діареї, ускладненому диханні, болях в м`язах, в кишечнику.

Диво–чай здатний також поліпшити кровообіг, справитися з головними болями, зняти жар.

За допомогою м`ятного чаю можна також справитися з порушеннями сну, розслабитися.

Чай допомагає організму боротися із стресом, знімає напругу.