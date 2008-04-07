Третина досліджень онкозахворювань базується на помилковій методології

Учені університету штату Огайо провели аналіз публікацій, присвячених науковим дослідженням онкологічних захворювань в країні за період з 2002 по 2006 роки, і дійшли висновку, що 35 відсотків з них проводилося з використанням помилкових статистичних методик, що істотно спотворили одержані результати.

Всього фахівці університету проаналізували 75 статей в 41 спеціалізованому медичному журналі і показали, що третина одержаних в ході наукових досліджень даних оброблялася з використанням свого роду суміші "адекватних" і "неадекватних" статистичних прийомів, що нівелювало результати таких важливих і необхідних досліджень онкологічних захворювань.

У науці існує допустима статистична погрішність в п`ять відсотків, яка не в змозі вплинути на кінцевий результат дослідження. Але при використанні невірних методик ця цифра сягає 50 %. Це робить саму роботу безглуздою і, навіть, небезпечною, упевнений учений.

Мюррей і його колеги закликають представників наукового світу відмовитися від використання надмодних, неперевірених і спірних статистичних прийомів в науковій роботі і бути уважніше при обнародуванні результатів своїх спостережень.

ami-tass.ru