Надмірна маса тіла захищає від карієсу?

Американські лікарі знайшли у зайвій вазі позитивні властивості - проаналізувавши стан зубів майже 18 тис. дітей і підлітків 6-18 років, вони встановили, що зайві кілограми запобігають карієсу і пошкодженню структури зуба. Медики стоматологічного центру Eastman при Університеті Рочестера були здивовані отриманими результатами дослідження, оскільки чекали знайти абсолютно протилежні дані.

Фахівці припускали, що школярі з перевищеним індексом маси тіла повинні більшою мірою мати проблеми з яснами і зубами, оскільки вони частіше вживають харчові продукти з високим вмістом жирів і цукру. Стоматологи сказали, що їх відкриття викликає більше питань, ніж відповідей. Вони заявили, що необхідно провести ретельніший аналіз дієтичних звичок і способу життя у дітей з початковими симптомами ожиріння.