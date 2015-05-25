Сьогодні – Всесвітній день щитоподібної залози

У 2009 році Європейська тиреоїдна асоціація запропонувала відзначати 25 травня як Всесвітній день щитоподібної залози. Цю ініціативу підтримали й інші лікарські спільноти в Азії, Північній і Латинській Америці.

За словами лікаря-ендокринолога Модерного діабетичного центру Галини Новикової, в останні роки в Україні зростають показники щодо захворювань щитоподібної залози.

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"За підсумками минулого року в Україні спостерігаються близько 40 тисяч пацієнтів з онкологією щитовидки, причому майже п'ята частина з них проживає в Києві і Київській області. І це лише 2% від всієї патології щитовидної залози. Про важливість роботи цього органу потрібно говорити не тільки у гучні дати. Оскільки профілактика і рання діагностика – запорука здоров'я", - підкреслила Новікова.

Лікар зазначила, що вплив на організм щитовидної залози багатофакторний, клінічна картина хвороб часто багатолика.

"Саме тому пацієнти з хворобами щитоподібної залози, тривалий час лікуються у різних фахівців, не підозрюючи, що причина хвороби саме в щитовидці", - сказала Новикова.

Ендокринолог розповіла, що щитоподібна залоза – це орган ендокринної системи, який виробляє гормони. "Зовні він схожий на метелика – маленький, в обсязі, як правило, не перевищує 20 см куб, вагою не більше 60,0 грамів. Але ступінь важливості цього органу переоцінити неможливо. Він виробляє гормони, що відповідають практично за всі обмінні процеси в організмі", - сказала медик.

"Якщо ви роками безрезультатно лікуєте порушення серцевого ритму, депресію, хвороби шкіри, шлунково-кишкового тракту, виключіть у себе патологію щитовидної залози. Найпростіший спосіб перевірити свою щитовидку – це метод скринінгової діагностики. Потрібно просто здати кров з вени натщесерце на дослідження тиреотропного гормону і пройти УЗД щитовидки, обов'язково показавши отримані результати фахівцю. А ось братися за розшифровку результатів самостійно не варто – тільки хороший лікар не упустить нюансів", - сказала Новикова.

Вона також підкреслила, що майже за 30 років після Чорнобиля лікарі-практики отримали від вчених величезний арсенал можливостей для лікування патологій щитоподібної залози.

"Навіть майже всі види раків щитоподібної залози лікуються зараз практично з повним одужанням і збереженням хорошої якості життя – такої, як у здорової людини. Від людей вимагається тільки своєчасне обстеження для діагностики хвороби в її початковій стадії. Для цього достатньо 1 раз на рік пройти скринінг: виконати аналіз крові на тиреотропний гормон і зробити УЗД щитоподібної залози. Особливо ці рекомендації актуальні для групи ризику: всіх людей, що народилися після 1968 року", - зазначила лікар.