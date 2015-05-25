За минулу добу 5 українських військовослужбовців отримали поранення

За минулу добу один український військовослужбовець загинув, п'ятеро бійців отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, п'ятеро отримали поранення. Найбільші втрати сили АТО понесли у Широкиному», - зазначив він.