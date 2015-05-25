За минулу добу 5 українських військовослужбовців отримали поранення
15:11, 25 травня 2015Країна
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Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві
За минулу добу один український військовослужбовець загинув, п'ятеро отримали поранення / Фото: УНІАН
За минулу добу один український військовослужбовець загинув, п'ятеро бійців отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, п'ятеро отримали поранення. Найбільші втрати сили АТО понесли у Широкиному», - зазначив він.
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